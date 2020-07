Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Werkzeuge aus Lkw und Baucontainer gestohlen - -#polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen-Eiserfeld ist es zu einem Diebstahl von Werkzeugen gekommen. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen(13.07.2020) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Straße An der Siegtalbrücke. Dort brachen sie drei geparkte Lkw sowie zwei Baucontainer auf. Die Übeltäter entwendeten zahlreiche Werkzeuge und Elektrogeräte. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf eine vierstellige Eurosumme. Die Kriminalpolizei hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0271-7099-0.

