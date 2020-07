Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Raub auf eine Lottoannahmestelle - Polizei sucht Hinweise - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Eine Lottoannahmestelle an der Eichener Straße in Kreuztal-Eichen war das Ziel eines bisher unbekannten Räubers.

Am Dienstagnachmittag (14.07.2020) gegen 16:35 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann den Verkaufsraum der Lottoannahmestelle. Er bedrohte eine 51-Jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Der Mann nahm den niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Bockenbachstraße.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

-circa 170cm bis 175cm groß

-schlank

Er war bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, weißen Turnschuhen und mit einer Sturmhaube maskiert. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02732-9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell