Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Firmengebäude in Rinsdorf beschmiert- Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In Wilnsdorf-Rinsdorf ist es in der Zeit von Freitag bis Dienstag(14.07.2020) zu einer großflächigen Farbschmierei gekommen. Bislang unbekannte Schmierfinken verunstalteten die Fassade eines Firmengebäudes in der Essener Straße. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

