POL-SI: Versammlungen verliefen friedlich - #polsiwi

Am Samstagvormittag(18.07.2020) sind drei Versammlungen in der Siegener Innenstadt friedlich verlaufen. Zum Schutz genehmigter Versammlungen war die Polizei mit starken Kräften vor Ort. Gegen 10:00 Uhr versammelte sich zunächst eine einstellige Anzahl von Mitgliedern der Partei "Der III-Weg" im Bereich der Bahnhofstraße. Gegen 11:00 Uhr sammelte sich eine mittlere zweistellige Anzahl von Mitgliedern des Aktionsbündnisses "Siegen gegen Rechts" am Kölner Tor. Während der Versammlung des "III-Weg" kam es zu einer Spontanversammlung in der Bahnhofstraße mit niedriger zweistelliger Teilnehmerzahl. Auch diese Versammlung verlief ohne Störungen.

