Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei warnt vor falschen "Microsoft-Support-Mitarbeitern - #POLSIWI"

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein warnt vor verdächtigen Anrufen durch angebliche Microsoft-Support-Mitarbeiter.

Im Verlauf des Freitagmorgen(17.07.2020) erhielten zahlreiche Personen im Kreisgebiet, mit dem Schwerpunkt in Hilchenbach und Netphen, Anrufe von angeblichen Microsoft-Support-Mitarbeitern.

Die Anrufer, meist in deutscher Sprache mit asiatischem Akzent, erwecken bei ihrem jeweiligen Opfer den Eindruck, dass Microsoft einen Virenbefall bzw. eine Fehlfunktion auf dem Computer bemerkt habe. Seitens des Microsoft-Support wolle man dem Computernutzer nun helfen, die Störung zu beseitigen. Während des Gesprächs wird das Opfer aufgefordert, verschiedene Einstellungen und Installationen am Computer vorzunehmen. So wird den Tätern ein Fernzugriff auf den Rechner ermöglicht- somit können die Täter den Computer ohne Zugriffsmöglichkeit des Opfers bedienen. Es ist den Tätern möglich, nach sensiblen Daten zu suchen und Spionageprogramme zu installieren. Im Anschluss wird von den Opfern ein Geldbetrag als Bezahlung für die angebliche Unterstützung gefordert. Dabei wird häufig nach den Kredikartendaten des Opfers gefragt. So ist es den Betrügern möglich, direkt Beträge von den Konten der Opfer abzubuchen.

Grundsätzlich gilt, dass Microsoft keine unangemeldeten Support-Anrufe tätigt, um Probleme an Computern zu beheben.

Die Kriminalpolizei rät daher:

Beenden sie solche Telefonate direkt!

Sollten sie den Anrufern bereits Fernzugriff ermöglicht haben, trennen sie ihre Internetverbindung und lassen ihren Computer fachkundig auf mögliche Schadsoftware überprüfen! Nehmen sie in keinem Fall Zahlungen vor!

