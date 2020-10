Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brilon

Brilon (ots)

Eine 28jährige Brilonerin verließ am Freitag, 23.10.2020, 14.10 Uhr mit ihrem Mofa den Kreisverkehr auf der Bahnhofstraße in Richtung Keffelker Straße. An dem dortigen Fußgängerüberweg musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihr fahrende 31jährige Frau aus Brilon erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das Mofa auf. Hierdurch kam die 28jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. (Wie)

