Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

MelleMelle (ots)

Am frühen Freitagmorgen trieben in der Spenger Straße Einbrecher ihr Unwesen. Diese schlugen gegen 02.15 Uhr an einer Spielothek eine Fensterscheibe ein und gelangten dadurch in das Gebäude. Bei dem Versuch eine weitere Tür zu öffnen, lösten der oder die Täter einen Alarm aus, woraufhin sie unerkannt und ohne Beute flüchteten. Im Rahmen der Fahndung bemerkten die Beamten an einem benachbarten Blumenladen ein geöffnetes Fenster. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass Unbekannte zwischen 0 und 02.25 Uhr ein "auf Kipp" stehendes Fenster genutzt hatten, um sich Zutritt zum Inneren des Ladens zu verschaffen. Aus dem Verkaufsraum erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell