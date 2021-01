Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210107.3 Glückstadt: Betrunken mit dem Auto unterwegs

GlückstadtGlückstadt (ots)

Am Mittwochabend hat eine Streife in Glückstadt einen Autofahrer überprüft, der unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 23.00 Uhr hielten sich Beamte im Rahmen eines Einsatzes auf einem Parkplatz im Molenkiekergang auf. Von hier aus beobachteten sie ein Auto, das in rasanter Weise aus Richtung Am Fleth auf der Straße Am Neuendeich in Richtung Kreisverkehr fuhr. Den Kreisel durchfuhr der Wagen auffällig unsicher, so dass die Polizisten sich zu einer Kontrolle entschieden. Sie brachen ihren eigentlichen Einsatz ab und nahmen die Verfolgung des Seats auf. Den Wagen entdeckten sie schließlich auf den sogenannten Multifunktionsparkplatz. Der Insasse hatte sich ganz offensichtlich auf dem Beifahrersitz zur Ruhe gelegt, räumte jedoch ein, das Auto zuvor geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von 1,76 Promille, woraufhin die Streife die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Den Führerschein des Beschuldigten und seine Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

