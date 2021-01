Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210106.5 Norderwöhrden: 21 Obstbäume gestohlen

Norderwöhrden/DithmarschenNorderwöhrden/Dithmarschen (ots)

Zwischen dem 27.12.20 und dem 03.01.2021 wurden in Norderwöhrden, Ortsteil Wellinghusen, 21 junge Obstbäume verschiedener Arten gestohlen.

Der Besitzer des an der Hauptverkehrsstraße Rtg. Wesselburen gelegenen Grundstücks hatte die Bäume erst im Vormonat einpflanzen lassen. Die Bäume waren fachmännisch mit Holzpfählen und Draht eingestackt. Da die Bäume noch nicht tief verwurzelt waren, konnten der oder die Täter diese vermutlich recht leicht aus dem Erdreich ziehen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Wesselburen unter 04833-448976.

