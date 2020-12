Polizei Hagen

POL-HA: 25-Jähriger leistet massiven Widerstand

HagenHagen (ots)

Samstagmorgen (19. Dezember) gegen 06:45 Uhr leistete ein 25-Jähriger massiven Widerstand, nachdem er in der Schlachthofstraße Einsatzkräfte beleidigt und bedrängt hatte. Er beschimpfte eine Polizistin und einen Polizisten unter anderem mit den Worten "Fotze", "Hurensohn", "Wichser" und "ich ficke euch!". Da er zunehmend aggressiver wurde, nahmen ihn die Beamten zur emotionalen Beruhigung sowie zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Im Streifenwagen trat er während der Fahrt um sich und versuchte einem Polizisten mehrfach Kopfstöße zu versetzen und um sich zu beißen. Im Polizeigewahrsam weigerte er sich zudem eigenständig in die Zelle zu gehen, sodass ihn die Beamten tragen mussten. Alle eingesetzten Polizeikräfte verblieben dienstfähig und unverletzt. Der 25-Jährige wurde angezeigt. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell