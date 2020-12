Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer rutscht im Hamecke Park weg und verletzt sich leicht

HagenHagen (ots)

Nachdem ein Fahrradfahrer am Sonntag im Hamecke Park gegen 15:30 Uhr stürzte, musste der 23-Jährige durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Der Mann war nach eigenen Angaben mit einem Freund auf einer Fahrradtour und rutschte nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve auf einer bergabführenden Strecke weg. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. An seinem E-Bike entstand kein größerer Schaden. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell