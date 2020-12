Polizei Hagen

POL-HA: Mann erfindet Geschichten, um Alkoholkontrolle zu entkommen

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 19.12.2020, fuhren Polizisten bei ihrer nächtlichen Streife gegen 04:20 Uhr durch die Holzmüllerstraße. Dort kam ihnen ein BMW entgegen, der in Richtung Potthofstraße fuhr. Da die Durchfahrt durch die Holzmüllerstraße verboten ist, hielten sie das Auto an. Der Fahrer stieg aus und öffnete hektisch die Motorhaube seines PKW. Nachdem er seinen Führerschein vorgezeigt hatte, konfrontierten ihn die Beamten mit dem Durchfahrtsverbot. Der 23-Jährige gab an, dass er von diesem wisse, die Holzmüllerstraße jedoch der schnellste Weg zu einem Freund sei. Da die Polizisten Alkohol in der Luft rochen, boten sie dem Mann einen Test an. Zirka zehnmal führte er diesen falsch durch oder brach ihn ab. Er drängte die Polizisten zum Abbruch der Kontrolle, da ein Freund sich umbringen wolle. Die Beamten ließen sich Namen und Adresse des Freundes geben. An der Adresse des genannten Bekannten stellte sich heraus, dass dieser bereits schlief und von einem Besuch des 23-Jährigen nichts wusste. Dem Betrunkenen wurde wenig später eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten legten eine Anzeige gegen ihn vor. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell