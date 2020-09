Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Bäckerei eingebrochen

53879 Euskirchen (ots)

Bislang Unbekannte hebelten ein Fensterglas einer Bäckerei in der Bendenstraße zum rückwärtigen Bereich aus dem Rahmen. Die Einbrecher hebelten zudem eine im rückwärtigen Bereich befindliche Türe auf. Sie entwendeten einen in die Wand eingebauten Tresor und erbeuteten so eine Summe im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

