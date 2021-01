Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210106.2 Norderheistedt: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung...

NorderheistedtNorderheistedt (ots)

In der Nacht zu Neujahr ist es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und zu Sachbeschädigungen an Verkehrsschildern in Norderheistedt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Donnerstag, 31.12.2020, auf Freitag, 01.01.2021, begaben sich Unbekannte in den Meiereiweg und entfernten dort drei Gullydeckel aus den Schächten. Den Rohrpfosten der Ortstafel rissen sie mutwillig aus dem Boden heraus und entfernten ein Zusatzschild von einem Pfosten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836/ 2559920 entgegen.

Maike Pickert

