Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210105.4 Hennstedt/Kreis Steinburg: Zigarettenautomat aufgebrochen

Hennstedt/Krs.SteinburgHennstedt/Krs.Steinburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter in Hennstedt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und entleert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Montagmorgen meldete ein Anwohner der Polizei den offenstehenden Zigarettenautomaten in der Tönsheider Straße. Die Inaugenscheinnahme durch die Polizei ergab, dass die Täter vemutlich eine Flex oder etwas Ähnliches für den Automatenaufbruch benutzten und anschließend den gesamten Inhalt von unbekanntem Wert entnahmen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung zu setzen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell