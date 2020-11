Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Fahrer eines Tank-Lasters gesucht

EmmerichEmmerich (ots)

Nach einer Unfallflucht in Emmerich am Mittwoch (25. November 2020) wird der Fahrer eines Tank-Sattelzuges gesucht: Gegen 12:10 Uhr an dem Tag hörte ein Anwohner auf der Blücherstraße ein lautes Geräusch. Als er auf der Straße nachschaute, sah er einen LKW, der rückwärts in der Blücherstraße unmittelbar an einem braunen Mazda stand und dann vorwärts in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Kurz darauf bemerkte der Zeuge einen Schaden hinten links an dem Mazda. Offenbar hatte der Tank-Sattelzug den Wagen beim Rückwärtsfahren touchiert. Der Fahre des LKW und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

