Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener 53-jähriger Radfahrer gestürzt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr wurde ein 53-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in der Hebelstraße verletzt. Zeugen, die Sturzgeräusche gehört hatte und nachschauten, fanden den Verletzten und kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Notarztes um den Mann. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert, wo er in der Nacht auf eigenen Wunsch entlassen wurde. Nach den bisherigen Unfallermittlungen stand der Radfahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte sind nicht vorhanden. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

