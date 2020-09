Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Gasaustritt in Bahnhofstraße; Pressemitteilung Nr. 2

Neckargemünd (ots)

Aus nach wie vor unbekannter Ursache tritt Gas aus einer Gasleitung in der Bahnhofstraße aus. Die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd ist im Einsatz. Die Bahnhofstraße ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt, der Schienenverkehr eingestellt. Mehrere angrenzende Häuser/Wohnungen wurden ebenfalls geräumt. Rund 150 Personen sind betroffen. Erkenntnisse über Verletzte liegen nicht vor. Die Ursache des Gasaustritts ist noch unbekannt. Die Arbeiten am Leck haben bereits begonnen. Der Verkehr von und nach Heidelberg wird über die Ziegelhäuser Seite geregelt. Die Friedensbrücke ist befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell