Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Gasaustritt; Bahnhofstraße gesperrt; Feuerwehr im Einsatz; Pressemitteilung Nr. 1

Neckargemünd (ots)

Am Montagvormittag, kurz vor 11 Uhr, kam es nach derzeitigen Erkenntnissen, aus bislang unbekannter Ursache in der Bahnhofstraße, zwischen der Jahnstraße und der Lessingstraße, zu einem Gasaustritt. Die Feuerwehrt Neckargemünd ist im Einsatz. Die Bahnhofstraße ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

