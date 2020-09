Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Feuerwehreinsatz nach Ammoniakgeruch bei Eishalle in der Rudolf-Diesel-Straße

Eppelheim (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagabend an der Eppelheimer Eishalle in der Rudolf-Diesel-Straße. Passanten hatten über Notruf starken Ammoniakgeruch rund um das Gebäude mitgeteilt. Die Eppelheimer Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot und mit Unterstützung ihrer Kollegen aus Leimen vor Ort war, machte sich an die Suche nach der Ursache, während die Polizei die Örtlichkeit weiträumig absperrte. Die Messgeräte der Feuerwehr schlugen schließlich im Bereich der Kanalisation an. Nach einer Spülung der Kanalschächte sanken die Messwerte wieder auf normales Niveau, sodass Entwarnung gegeben werden konnte. Die Ursache für den Ammonikgeruch ist nach wie vor unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

