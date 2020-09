Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis/ Verkehrsunfallflucht Zeugen - gesucht

Eberbach (ots)

Am Freitag kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Odenwaldstraße Höhe Hausnummer 38 in Eberbach. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein dunkelfarbener PKW mit auffallend lautem Motorsound auf der Odenwaldstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam er seiner Wartepflicht nicht nach und fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in die Engstelle ein. Der PKW-Führer des entgegenkommenden PKW Audi musste stark nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und kollidierte hierbei mit einem dort ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes. Hierbei entstand Sachschaden an beiden PKW. Der Fahrer des hochmotorisierten dunklen PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eberbach Tel.: 06271/92100) in Verbindung zu setzen.

