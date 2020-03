Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbrecher flüchten ohne Beute

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (09 Uhr) auf das Museumsgelände am Carl-Stahmer-Weg und brachen dort in das ehemalige Backhaus ein. Die Einbrecher erlangten kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

