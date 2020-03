Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Ehemann fuhr ohne Fahrerlaubnis- Ehefrau ließ die Fahrt zu

Fürstenau (ots)

Nach einer Kontrolle der Polizei kommen nun auf ein Fürstenauer Ehepaar zwei Strafanzeigen zu. Am Mittwochmittag ging bei den Beamten ein anonymer Hinweis auf einen Autofahrer ein, der angeblich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und nun mit seinem Wagen unterwegs sei. An der Grundschule konnten die Beamten das entsprechende Auto anhalten und die Insassen kontrollieren. Dabei stellte sich der Hinweis als richtig heraus, denn der Fahrer hatte in der Tat keinen Führerschein mehr. Die Ehefrau des Mannes und Halterin des Autos befand sich während der Fahrt auf dem Beifahrersitz. Zudem saß im Fond des Pkw ein nicht angeschnalltes Kind. Auf den Ehemann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, auf die Ehefrau wegen der Duldung dieser Straftat zu. Der Umstand, dass das im Auto sitzende Kind während der Fahrt nicht angeschnallt war, zieht noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell