Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau (Rhein-Neckar-Kreis): Unfall auf der Hauptstraße

Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstag gegen 10.10 Uhr wollte ein 81-jähriger Fahrer eines Ford Fokus von der Hauptstraße (L535) in Fahrtrichtung Altneudorf nach links in den Torweg abbiegen. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden Ford Mustang eines 49-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Ford des 81-jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR, am Ford Mustang ein Schaden von ca. 10.000 EUR.

