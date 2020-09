Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Schwelbrand im Kindergarten

Wiesloch (ots)

Am Freitag gegen 14.00 Uhr wurden die Rettungskräfte in den Bannholzweg in Wiesloch beordert. Im dortigen Kindergarten sei es im Bereich des Kellers zu einer Rauchentwicklung gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch 26 Kinder, sowie zwei Betreuer im Kindergarten. Durch die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch, welche mit insgesamt 30 Mann und sechs Fahrzeugen vor Ort war, konnte schnell die Ursache gefunden werden. Aufgrund eines technischen Defekts kam es im Bereich des Palletbrenners zu einem Schwelbrand. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt, die Kinder wurden durch ihre Eltern abgeholt. Nach Lüftung der Räumlichkeiten und einer CO2-Messung der Feuerwehr bestand im Anschluss keine Gefahr mehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Anthofer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell