Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Unfall zwischen PKW und Traktor

Wiesloch (ots)

Am Samstag gegen 06.30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Skoda-Fahrer die L594 stadteinwärts. Kurz vor der Malschenberger Straße übersah er aufgrund von Unachtsamkeit einen vor ihm fahrenden Traktor eines 66-Jährigen und fuhr diesem auf. Hierbei wurden die Fahrzeuge ineinander verkeilt und kamen erst nach ca. 45 Metern zum Stillstand. Der Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

