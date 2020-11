Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Brand/ Zwei Brände in der Klever Unterstadt

KleveKleve (ots)

In der Klever Unterstadt kam es am Mittwochabend (25. November 2020) zwischen 21.55 Uhr bis 22.05 Uhr zu zwei Bränden. An der Kavarinerstraße setzte ein unbekannter Täter eine auf dem Sperrmüll befindliche Matratze in Brand. Der zweite Brand ereignete sich an der Grabenstraße, wo zwei Großmüllbehälter in Brand gesetzt wurden. Der Täter flüchtete unerkannt. Ersten Hinweisen zu Folge könnte der Täter in einem schwarzen Audi Kombi gestiegen und geflohen sein. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

