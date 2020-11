Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Versuchter Einbruch/ Nachbarin stört Einbrecher

KevelaerKevelaer (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin der Gelderner Straße störte am Dienstagabend (24. November 2020) gegen 20.45 Uhr zwei Einbrecher. Die Unbekannten versuchten eine Garage an der Rückseite eines Reihenhauses aufzubrechen, als sie sich in ihrem Garten befand und ungewöhnliche Geräusche wahrnahm. Als die Unbekannten sich gestört fühlten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bahnhof. Aus der Garage wurde nichts entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

