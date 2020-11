Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wetten- Diebstahl aus Lagerhalle/ Täter entwenden 3500 m Kupferkabel

Kevelaer-WettenKevelaer-Wetten (ots)

Unbekannte Täter brachen vom 11.11.2020 bis zum 25.11.2020 in eine Lagerhalle an der Tompsche Straße ein. Die Halle gehört zu einem Gärtnereibetrieb und ist über die unbefestigte Gertenstraße zu erreichen. Die Unbekannten brachen den Beschlag des Schlosses am Schiebetor heraus, um in das Innere zu gelangen. Entwendet wurden 7 Kabeltrommeln mit insgesamt 3500 m Kabel. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

