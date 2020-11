Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wetten- Einbruch in Gartenlaube/ Mähroboter, Elektrohobel und Pedelec gestohlen

Kevelaer-WettenKevelaer-Wetten (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.00 Uhr, und Mittwoch (25. November 2020), 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Gartenhütte, die zu einem Einfamilienhaus an der Marienstraße gehört, ein Pedelec der Marke Gazelle, einen Gardena Mähroboter sowie einen Elektrohobel. Die Gartenlaube steht in rückwärtigen Garten des Hauses und wurde durch die Täter aufgehebelt. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

