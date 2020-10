Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, A5 - Aufgefahren und verletzt

Friesenheim (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn hatte am Sonntagmorgen drei beschädigte Fahrzeuge und zwei Leichtverletzte zur Folge. Gegen 10:45 Uhr waren ein Citroen, ein Mercedes und ein Opel hintereinander auf der A5 Höhe Friesenheim unterwegs, als die Fahrzeuge auf der linken Spur aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen mussten. Während der vorausfahrende Citroen gefahrlos zum Stehen kam, musste die nachfolgende Mercedes-Lenkerin bereits stärker bremsen um ebenfalls schadlos zum Stehen zu kommen. Dem 59-jährigen Fahrer eines Opel gelang die Bremsung jedoch nicht mehr weshalb er auf den Mercedes auffuhr, der wiederum durch die Wucht auch auf den Citroen geschoben wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Insassen des Opel konnten nach einer Untersuchung in einem Krankenhaus dieses im Anschluss wieder verlassen. Insgesamt war ein Sachschaden von rund 30.000 Euro zu beziffern. Der Opel und der Mercedes mussten in der Folge abgeschleppt werden.

