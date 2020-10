Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Zigarettenautomat geleert

Rastatt (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag offenbar einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße aufgebrochen und mit den Tabakwaren und der Geldkassette das Weite gesucht. Nachdem ein Zeuge den offenstehenden Automaten gegen 4 Uhr am Montagmorgen entdeckte, ermitteln nun die Beamten des Polizeiposten Iffezheim.

