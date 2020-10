Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Offenburg - Radfahrer schwer verletzt

Appenweier (ots)

Durch den Rettungsdienst musste am Samstagnachmittag ein Pedelec-Fahrer in die Offenburger Klinik gebracht werden, nachdem er kurz nach 17 Uhr einen Unfall hatte. Der 77-Jährige fuhr parallel zur B 3 zwischen Offenburg-Windschläg und Appenweier auf einem dortigen Weg, als er offenbar eine andere Fahrradfahrerin streifte und anschließend in ein angrenzendes Feld stürzte.

