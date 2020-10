Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Vorfahrt missachtet

Bühl (ots)

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro kam es am Sonntagnachmittag an der Kreuzung der Kreisstraße 3749 mit der Berliner Straße. Gegen 14 Uhr war ein 31-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Berliner Straße an die Kreisstraße herangefahren, um nach rechts in Richtung Kreisverkehr/Hauptstraße einzufahren. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer 34 Jahre alten Smart- Fahrerin, die von links aus Richtung der B 3 kam. Durch den Unfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt.

/rs

