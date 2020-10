Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geflüchtet: Grünes Auto mit schwarzem Dreiecksmuster auf Motorhaube gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagnachmittag an der Kreuzung der Platanenallee zum Südring hoffen die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die 52 Jahre alter Fahrerin eines VW wollte gegen 14:20 Uhr von der Messe kommend nach rechts in den Südring abbiegen. Als sie beim Abbiegen aufgrund querender Radfahrer anhalten musste, streifte ein nachfolgender und noch unbekannter Fahrer eines grünen Autos den hinteren, linken Kotflügel ihres Wagens. Anschließend sei der mutmaßliche Unfallverursacher in Richtung Elgersweier davongefahren, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zu dem nun gesuchten Auto ist lediglich bekannt, dass es grün und die Motorhaube mit einem Muster von schwarzen Dreiecken versehen gewesen sein soll. Am VW der 52-Jährigen ist ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden. Wer Hinweise zur Identität des Unfallflüchtigen oder zu in Betracht kommenden Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg.

