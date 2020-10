Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Durmersheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einer Unfallflucht am Freitagnachmittag in der Gartenstraße auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr einen an der Straße, vor dem Anwesen Nummer 8a, geparkten VW Golf beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Aufgrund des Schadensbildes könnte ein Lastwagen als Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Wer Hinweise zum nun gesuchten Unfallflüchtigen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

