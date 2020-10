Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Großer Polizeieinsatz

Lahr (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr zwei Männer in einer Bar in der Schwarzwaldstraße von mehreren männlichen Personen körperlich attackiert und verletzt. Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen flüchteten die Angreifer. Da weitere Eskalationen nicht auszuschließen waren, wurden in der Folge Polizeistreifen aus dem gesamten Ortenaukreis vor Ort eingesetzt und waren stark eingebunden. Während der Klärung des Sachverhalts und den eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gingen gegen 1 Uhr über den Notruf weitere Anrufe ein, dass sich in der Raiffeisenstraße in gleicher Angelegenheit zunächst mehrere Personen und im weiteren Verlauf bis zu 50 mutmaßlich Beteiligte aufhalten würden. Erst nach klaren Ansprachen durch die eingesetzten Polizeibeamten und dem Einsatz der Bodycam, entfernten sich die betroffenen Personen nach und nach von der Örtlichkeit. In der Bismarckstraße kam es in der Folge zu einem Übergriff auf einen Autofahrer. Bei einem der Kontrollierten konnte ein Schlagring sowie ein Abwehrspray sichergestellt werden. Nach derzeitigem Sachstand dürften alle Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. Ein möglicher Hintergrund des Angriffs in der Schwarzwaldstraße sowie der Ansammlung in der Raiffeisenstraße könnte in Streitigkeiten zwischen zwei Familien liegen. Für die kommenden Nächte wird die Polizeipräsenz in Lahr erhöht mit dem Ziel, mögliche weitere Streitigkeiten zu verhindern. Derzeit werden von Beamten des Polizeireviers Lahr intensive Ermittlungen bezüglich der Hintergründe geführt.

/ks

