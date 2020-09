Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dranbleiben lohnt sich - Kripo in Siegen klärt 21 Sachbeschädigungen an Pkw - #polsiwi

Siegen (ots)

Fast zwei Monate liegen die Taten schon zurück. Aber: Dranbleiben lohnt sich und so konnte die Kripo in Siegen eine Serie von 21 Sachbeschädigungen an Pkw aufklären.

Am Donnerstag, 06. August 2020, parkten in den frühen Abendstunden die Autos am Straßenrand der Grafestraße und Mühlengrabenstraße in der Innenstadt von Siegen.

An insgesamt 21 abgestellten Fahrzeuge waren zum Teil die kompletten Seiten zerkratzt. Bis dahin Unbekannte waren augenscheinlich an den Wagen vorbeigegangen und hatten den Lack beschädigt.

Der Sachschaden lag bei über 20.000,- Euro.

Durch Zeugenaussagen wurde der Verdacht schließlich auf zwei 8-jährige Jungen gelenkt, welche sich dort im Bereich öfters aufhielten. Die beiden konnten durch zivile Beamte auch einige Tage später dort angetroffen werden.

Durch geschicktes kindgerechtes Befragen der zuständigen Kripobeamtin in einer späteren Kindesanhörung gaben die beiden jetzt zu, mit ihren Fahrrädern absichtlich so nah an die geparkten Pkw gefahren zu sein, dass sie mit den Lenkern den Lack zerkratzten.

