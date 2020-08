Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht Kaufland Konz, Zeugenaufruf

Konz (ots)

Am Freitag, den 14.08.2020, in der Zeit zwischen 08.50 Uhr und 09.25 Uhr wurde in Konz, Parkhaus Kaufland, ein Pkw von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte Pkw, ein goldfarbener 3er BMW, war auf dem obersten Parkdeck, auf einem Stellplatz neben dem Durchfahrtstreifen, abgestellt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte den Spuren zufolge beim Vorbeifahren die linke vordere Kante des geparkten Pkw; dabei dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Personen, welche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz

Telefon: 06501 - 9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



