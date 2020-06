Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Strafanzeige und Platzverweis für Exhibitionisten

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (07.06.) meldete eine 65-jährige Bergisch Gladbacherin gegen 11:00 Uhr einen Exhibitionisten am Sieglindenweg. Der Mann soll dort vor ihr onaniert haben. Durch die gute Täterbeschreibung konnte die Polizei kurze Zeit später einen Beschuldigten antreffen. Der 26-jährige Kenianer gab an, dass er lediglich "gepinkelt" habe und verhielt sich zudem respektlos gegenüber den Beamten und zeigte keinerlei Einsicht. Die Konsequenz: Strafanzeige und Platzverweis. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell