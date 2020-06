Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Rohbau

Rösrath (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Rohbau am Gerottener Weg eingebrochen.

Am Sonntagnachmittag (07.06.), gegen 13 Uhr, ist der Einbruch festgestellt und die Polizei informiert worden. Am Vortag, gegen 13:30 Uhr, war noch alles in Ordnung. In diesem Zeitraum haben Unbekannte eine provisorische Tür am Rohbau eingetreten und einen Industriesauger entwendet. Ob weiteres Werkzeug entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

