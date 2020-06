Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Radfahrer stürzt eine Schlucht hinab und verletzt sich schwer

Leichlingen (ots)

Am Samstagnachmittag (06.06.), gegen kurz vor 16 Uhr, ist es auf einem Waldweg in Leichlingen zu einem folgenschweren Sturz eines Radfahrers gekommen.

Ein 55-jähriger Düsseldorfer fuhr in einer Gruppe von Radfahrern auf einem Waldweg zwischen Haus Vorst und der Wupper von Leichlingen in Richtung Leverkusen. Rechtsseitig des rutschigen und unebenen Waldweges befand sich eine rund 4 Meter tiefe Schlucht, in die der Radfahrer aus unbekanntem Grund abstürzte. Ein weiterer Radfahrer aus seiner Gruppe hörte einen Schrei und kam dem Mann als Erster zu Hilfe.

Es wurden Rettungswagen und Notarzt verständigt, die sich in der Schlucht um den Verletzten kümmerten. Zudem wurde die Höhenrettung der Feuerwehr Köln sowie die Freiwillige Feuerwehr Leichlingen angefordert. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Köln geflogen, wo er operiert werden musste. Es bestand zu diesem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Der Sachschaden am sichergestellten Fahrrad war mit circa 100 Euro eher unbedeutend. (ct)

