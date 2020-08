Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW und Wohnwagendiebstahl in Nittel

Nittel (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.08.2020, 23:30 Uhr bis Freitag, 14.08.2020 gegen 08:00 Uhr wurde durch Unbekannte in der Ortslage Nittel in der Weinstraße ein beiger PKW der Marke Renault, Modell Scenic, mit lux. Kennzeichen entwendet. Außerdem kam es am 14.08.2020 gegen 05:00 Uhr im Gartenweg in Nittel zum Diebstahl eines neuwertigen Wohnwagens der Marke Tabbert mit Trierer Zulassung. Auch hier liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Da an dem Renault Scenic eine Anhängerkupplung verbaut war, dürfte nach Würdigung der Umstände nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen sein, dass der oder die unbekannten Täter zunächst den PKW und im Anschluss damit den Wohnwagen entwendet haben.

Der Gesamtschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell