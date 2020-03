Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Arbeitsunfall

Offenburg (ots)

Ein Arbeiter hat sich am Freitagmorgen auf einer Baustelle in der Rammersweierstraße eine blutende Handverletzung zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen hat sich der 25-Jährige aus Eigenverschulden gegen 8:15 Uhr beim Tragen einer Glasscheibe die Hand eingeklemmt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

