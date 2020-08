Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der B 53 zwischen Trittenheim und Klüsserath

Trittenheim (ots)

Am Mittwoch, 12.08.2020, um 12:35 Uhr, kam es auf der B 53, zwischen den Ortschaften Trittenheim und Klüsserath, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 18 jährige Mofafahrerin verletzt wurde. Der Unfall soll sich wie folgt ereignet haben: Die Rollerfahrerin sei in Richtung Klüsserath gefahren. Von hinten habe sich, auf gerader Strecke, ein schwarzer Kombi mit sehr hoher Geschwindigkeit angenähert, welcher so dicht an der Rollerfahrerin vorbeigefahren sei, dass diese nach rechts habe ausweichen müssen. Der Roller sei im Straßengraben zu Fall gekommen und anschließend nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Der Fahrer / die Fahrerin des dunklen Pkw habe die Fahrt anschließend in Richtung Schweich fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen welche Angaben zum Verkehrsunfall, insbesondere zum flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich Tel.: 06502-91570 ) in Verbindung zu setzen.

