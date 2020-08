Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Leichtkraftrad entwendet - Zeugensuche

Mehring (ots)

Am Donnerstag, dem 13.08.2020, wurde am Sportplatz in Mehring zwischen 19:00 und 20:45 Uhr ein Fahrzeugschlüssel aus einem Rucksack gestohlen. Mit dem Schlüssel wurde dann das Leichtkraftrad Yamaha YZF-R125 in der Farbe silber-grau entwendet. Markante Merkmale des Fahrzeugs sind die goldenen Felgen und eine getönte Windschutzscheibe. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

