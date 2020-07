Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Lager fängt Feuer

Bei Arbeiten mit dem Trennschleifer gerieten zunächst ein Lappen und dann ein Gebäude in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr war ein 38-Jähriger in einem Lager eines Betriebs in der Angertorstraße. Der Arbeiter war dort mit dem Trennschleifer beschäftigt. Durch den Funkenflug entzündete sich ein Lappen. Zeugen versuchten noch, das Feuer zu löschen, was aber nicht gelang. Der Brand hatte sich schnell im ganzen Raum ausgebreitet. Die Menschen brachten sich in Sicherheit und riefen die Feuerwehr. Die hatte den Brand schnell gelöscht und kühlte das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Polizei aus Langenau (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen wegen Fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden mindestens 100.000 Euro betragen.

+++1233901

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell