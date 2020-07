Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Seniorin beschädigt Auto

Noch unbekannt ist der Polizei der Besitzer eines Autos, das bei einem Unfall am Donnerstag in Göppingen beschädigt wurde.

Gegen 15 Uhr soll eine Frau mit ihrem VW auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hohenstaufenstraße gegen ein Auto gefahren sein. Das meldete die Frau später der Polizei. Sie nannte auch ein Kennzeichen des beschädigten Autos, das allerdings nicht das richtige sein dürfte. Das Auto, von dem nichts weiteres bekannt ist, müsste an der hinteren Stoßstange einen erkennbaren Schaden haben. Der Besitzer des Fahrzeugs soll sich bitte bei der Polizei in Göppingen (Tel. 07161/632360) melden. Möglicherweise haben auch Zeugen den Unfall beobachtet.

