POL-UL: (GP) Göppingen - Telefonbetrüger scheitern

Mit einem Gewinnversprechen kamen Betrüger am Donnerstag bei einer Seniorin in Faurndau nicht weit.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr klingelte bei der Seniorin das Telefon. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines Verlages aus und erzählte der Frau, dass sie einen hohen Geldbetrag gewonnen hätte. Eine vermeintliche Notarin bestätigte später noch den angeblichen Gewinn, forderte die 71-Jährige jedoch auf, zuvor Gutscheine zu kaufen. Erst dann könne sie das Geld erhalten. Die Seniorin war clever genug um zu bemerken, dass sie es mit Betrügern zu tun hat. Sie beendete das Gespräch und rief die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

Die Polizei weist darauf hin, dass in diesen Fällen nicht mit einem Gewinn zu rechnen ist. Sie rät bei bei telefonischen Gewinnmitteilungen zu grundsätzlichem Misstrauen. Die Betrüger zielen darauf ab, über fadenscheinige Angaben an das Geld ihrer Gesprächspartner zu kommen. Dabei variieren ihre Maschen. Ein tatsächlicher Gewinn setzt in aller Regel keine Vorauszahlung oder Bearbeitungsgebühr voraus!

- Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches preis.

- Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung.

- Schalten Sie Vertrauenspersonen, ihre Bank und im Verdachtsfall die Polizei ein, bevor Sie persönliche Daten von sich preisgeben oder Zahlungen tätigen.

Detaillierte Informationen zum Thema Gewinnversprechen erhalten Sie auch unter http://www.polizei-beratung.de

