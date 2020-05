Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kellers; Ursache noch unklar

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, der Keller eines dreistöckigen Wohnhauses im Kirchenweg in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Eberbacher Feuerwehr, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte verhindert werden, dass das Feuer auf den Wohnbereich übergriff. Die Hauseigentümerin war durch den Feuermelder alarmiert worden und hatte wohlbehalten das Anwesen verlassen können. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Nach ausgiebiger Lüftung der Räumlichkeiten konnte die Eigentümerin in ihrem Haus verbleiben. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt. Die Brandexperten des Polizeireviers Eberbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

